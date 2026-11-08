Refuerzan los operativos de seguridad vial en toda la Provincia

En el marco de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de Corrientes se ha dispuesto reforzar los controles camineros en todo el territorio provincial, a fin de garantizar la seguridad vial y un tránsito seguro.
Los operativos estarán orientados
a controlar y garantizar el tránsito de todas las personas que circulen por
nuestra provincia, tanto de ciudadanos argentinos que se desplacen hacia Buenos
Aires o Córdoba para participar del evento, como así también de ciudadanos
extranjeros que ingresen a través de los distintos pasos internacionales y
transiten por nuestro territorio.
De esta manera, se busca brindar mayor seguridad, prevenir accidentes y mantener un registro de circulación de quienes transiten por las rutas correntinas.