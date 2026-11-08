Saladas: Siniestro vial con consecuencia fatal

Según la información inicial
obtenida, el hecho habría ocurrido alrededor de las 16:30 horas, teniendo como
protagonistas a un camión -marca Volvo-, conducido por un hombre de 38 años de
edad y una motocicleta -marca Honda Wave 110c.c- en la que se desplazaban una
mujer de 25 años de edad, y un hombre de 26 años de edad.
A consecuencia del siniestro, la
mujer lamentablemente perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante y
el conductor del camión fueron trasladados al nosocomio local para recibir
atención médica.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto en la citada Comisaría se continua con las diligencias de rigor.