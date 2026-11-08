domingo, 8 de noviembre de 2026

Saladas: Siniestro vial con consecuencia fatal

En horas de la tarde de ayer, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Saladas, tomaron conocimiento que sobre Ruta Nacional Nº12, a la altura del Kilómetro 944 aproximadamente, en inmediaciones del paraje El Bosquecillo de la localidad de Saladas, se habría registrado un siniestro vial entre un camión y una motocicleta, en el cual una mujer perdió la vida.

Según la información inicial obtenida, el hecho habría ocurrido alrededor de las 16:30 horas, teniendo como protagonistas a un camión -marca Volvo-, conducido por un hombre de 38 años de edad y una motocicleta -marca Honda Wave 110c.c- en la que se desplazaban una mujer de 25 años de edad, y un hombre de 26 años de edad.

A consecuencia del siniestro, la mujer lamentablemente perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante y el conductor del camión fueron trasladados al nosocomio local para recibir atención médica.

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto en la citada Comisaría se continua con las diligencias de rigor.