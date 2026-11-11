Saladas: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

En la noche del lunes 09-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Saladas junto a sus pares de la División de Investigación Criminal -D.I.C- de esa localidad, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta sustraída momentos antes.
Según la información obtenida,
los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca
Guerrero 110 c.c.-, ante lo cual, de manera inmediata se iniciaron amplios
rastrillajes por la zona.
En este contexto, alrededor de
las 20:00 horas, hallaron una motocicleta abandonada en la vía pública en
inmediaciones de la terminal de ómnibus de esa localidad, la cual, tras las
averiguaciones correspondientes, resulto ser la sustraída hora antes.
Al respecto, la motocicleta
recuperada, fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor
correspondiente.