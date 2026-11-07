San Cosme: La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura

En la jornada de ayer 06-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Cosme, junto a sus pares de la División Investigación Criminal -D.I.C- de esa localidad, dieron cumplimiento a una medida judicial dispuesta por la autoridad judicial interviniente, logrando concretar la detención de un hombre quien era requerido por la justicia.
El procedimiento se realizó en
una vivienda ubicada en el Barrio San Isidro de esta localidad, donde el
personal policial procedió a la aprehensión de un hombre -mayor de edad-, sobre
quien pesa pedido de detención.
El aprehendido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.