San Cosme: La Policía retiró un caballo que deambulaba suelto por Ruta Nacional N º 12

El procedimiento se registró
alrededor de las 14:00hs, luego de que personal de la citada dependencia
recibiera un llamado telefónico alertando sobre la presencia de un caballo que
se desplazaba de un carril a otro, a la altura del kilómetro 1061 de la mencionada
ruta.
Ante esta situación, los
efectivos acudieron inmediatamente al lugar, donde constataron la presencia de
un animal equino macho, que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica,
generando una situación de peligro para quienes transitaban por el sector.
Por tal motivo, los uniformados
procedieron a retirar al animal de la ruta y trasladarlo preventivamente, con
el objetivo de evitar posibles siniestros viales.
Posteriormente, se logró
identificar al responsable del equino, a quien se le iniciaron actuaciones
contravencionales por presunta infracción al artículo 69 del Código de Faltas
de la Provincia de Corrientes, aplicándose la sanción correspondiente, para luego
ser restituido a su propietario.