jueves, 12 de noviembre de 2026

San Cosme: La Policía retiró un caballo que deambulaba suelto por Ruta Nacional N º 12

PREVENCIÓN 
En horas de la noche del martes 10-11-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme llevaron adelante un procedimiento preventivo sobre Ruta Nacional N.º 12, donde lograron retirar de la calzada a un animal equino que circulaba suelto, poniendo en riesgo la seguridad de los automovilistas y demás usuarios de la vía pública.

El procedimiento se registró alrededor de las 14:00hs, luego de que personal de la citada dependencia recibiera un llamado telefónico alertando sobre la presencia de un caballo que se desplazaba de un carril a otro, a la altura del kilómetro 1061 de la mencionada ruta.

Ante esta situación, los efectivos acudieron inmediatamente al lugar, donde constataron la presencia de un animal equino macho, que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica, generando una situación de peligro para quienes transitaban por el sector.

Por tal motivo, los uniformados procedieron a retirar al animal de la ruta y trasladarlo preventivamente, con el objetivo de evitar posibles siniestros viales.

Posteriormente, se logró identificar al responsable del equino, a quien se le iniciaron actuaciones contravencionales por presunta infracción al artículo 69 del Código de Faltas de la Provincia de Corrientes, aplicándose la sanción correspondiente, para luego ser restituido a su propietario.