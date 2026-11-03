San Cosme: La Policía secuestró seis ladrillos de marihuana abandonados en un baldío

El procedimiento se concretó ayer alrededor de las 21:30 horas, momento en que los efectivos policiales recepcionaron un llamado telefónico anónimo, informando que personas desconocidas abandonaron bolsas de dudosa procedencia en zona de un sitio baldío, por lo que acudieron de inmediato al lugar, ubicado en inmediaciones de las calles Fray Neponuceno y Genaro González Vedoya, donde procedieron al secuestro preventivo de seis ladrillos compactados que contenía en su interior sustancia de origen vegetal.
Ante tal circunstancia, se realizó las pruebas de orientación correspondientes, que arrojaron resultado positivo para Cannabis Sativa- marihuana.
Al respecto, lo secuestrado fue puestos a disposición de la justicia y trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.