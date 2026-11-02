San Cosme: Rescataron un yacaré en Ruta Nacional Nº12

Efectivos de la Comisaria Distrito San Cosme junto al personal de Bomberos Voluntarios de la citada Localidad, llevaron adelante un procedimiento de rescate de un ejemplar de yacaré de gran tamaño, que había aparecido sobre la ruta Nacional Nº12.
El procedimiento se inició luego de que una vecina solicitara la presencia policial al advertir que el animal se encontraba en acceso al cementerio sobre la mencionada Ruta Nacional.
Ante esta situación, los uniformados acudieron al lugar en forma inmediata y, tomando los recaudos necesarios para preservar la integridad del animal y la seguridad de las personas, lograron cuidadosamente la captura, contención y retiro del ejemplar.
Posteriormente, el animal fue liberado en zona de esteros, donde pudo regresar a su ambiente natural.