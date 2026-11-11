San Cosme: Rescataron una “Curiyú” hallada en una vivienda

En horas del mediodía del lunes 09-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Cosme junto al personal de Bomberos Voluntarios de esa localidad, tras ser alertados de la presencia de un ofidio en el interior de una vivienda, lograron rescatar y resguardar al animal.
El procedimiento se concretó alrededor
de las 12:30 horas, cuando los efectivos fueron alertados por una mujer, sobre
una víbora observada en el patio de una vivienda de la citada localidad, ante
lo cual, los efectivos acudieron al lugar y tras tomar los recaudos necesarios
para preservar la integridad del animal y la seguridad de las personas,
lograron cuidadosamente la captura y el resguardo de la misma, resultando ser
una especie “curiyù – yarará” de aproximadamente dos metros.
Posteriormente, el ejemplar fue
llevado por personal de Bomberos Voluntarios quienes se encargarían de su
liberación en su correspondiente habitad natural.