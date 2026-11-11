miércoles, 11 de noviembre de 2026

San Cosme: Rescataron una “Curiyú” hallada en una vivienda

En horas del mediodía del lunes 09-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Cosme junto al personal de Bomberos Voluntarios de esa localidad, tras ser alertados de la presencia de un ofidio en el interior de una vivienda, lograron rescatar y resguardar al animal.

El procedimiento se concretó alrededor de las 12:30 horas, cuando los efectivos fueron alertados por una mujer, sobre una víbora observada en el patio de una vivienda de la citada localidad, ante lo cual, los efectivos acudieron al lugar y tras tomar los recaudos necesarios para preservar la integridad del animal y la seguridad de las personas, lograron cuidadosamente la captura y el resguardo de la misma, resultando ser una especie “curiyù – yarará” de aproximadamente dos metros.

Posteriormente, el ejemplar fue llevado por personal de Bomberos Voluntarios quienes se encargarían de su liberación en su correspondiente habitad natural.