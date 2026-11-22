El hecho se concretó ayer alrededor de las 16:30 horas, cuando mencionado personal policial tomó conocimiento, a través del Sistemas Integral de Seguridad 911, de un presunto ilícito donde un sujeto habría intentado sustraer una motocicleta -marca Zanella ZB-, en inmediaciones de las calles Quintana y Mendoza de esta ciudad, por lo que de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje por zonas aledañas lograron aprehender a un hombre mayor de edad de similares características, quien según las primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.
Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría Cuarta, donde fue puesto a disposición de la justicia, continuándose con las actuaciones de rigor.