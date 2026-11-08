San Cosme: Secuestraron dos motos sin papeles durante un operativo policial

Efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme, en forma conjunta con personal de la División Investigación Criminal -D.I.C.-, en momentos que realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el barrio Matadero de esa localidad, secuestraron dos motocicletas.
El procedimiento se llevó a cabo
ayer 07-11-26, alrededor de las 15:00 horas, cuando los uniformados realizaban
operativos de contralor y detuvieron la marcha de dos motocicletas, de las
cuales sus conductores no contaban con la documentación correspondientes, por
lo que se procedió al secuestro preventivo bajo las formalidades legales
correspondientes de una motocicleta de 110 cc y otra marca Honda de 150cc.
Los rodados fueron trasladados a
la citada dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones de rigor.