En la tarde de ayer, efectivos policiales de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar, en el marco de un operativo de control vehicular e identificación de personas, demoraron a dos hombres y secuestraron dos armas de aire comprimido y elementos relacionados.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17:00 horas, en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº5, a la altura del kilómetro 29 aproximadamente, donde los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil que tenia como ocupantes a dos hombres mayores de edad, quienes transportaban dos armas de aire comprimido calibre 5,5 mm y dos latas que contenían municiones del mismo calibre, no contando con la documentación que acreditara la propiedad de dichos elementos.
Ante tal circunstancia, se procedió a la demora de ambos hombres, como así también al secuestro preventivo de los elementos mencionados, siendo puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, donde se continúan con las diligencias de rigor.