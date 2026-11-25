El procedimiento fue resultado de distintas
diligencias investigativas realizadas por los uniformados, que permitieron
obtener información de interés para la causa y posteriormente diligenciar una
orden de allanamiento en un domicilio de dicha localidad.
La medida judicial arrojó resultado positivo,
lográndose el secuestro de la motocicleta denunciada como sustraída, además de
otros elementos que guardarían relación con la causa, como así también la
detención de un hombre -mayor de edad- que estaría presuntamente vinculado con
la autoría del hecho.
El joven y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en tanto en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.