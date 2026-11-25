En horas de la tarde de ayer 24-11-26, alrededor de las 16:00, por causas y circunstancias que se investigan, se habría producido una colisión en inmediaciones de calle Chaco y J.J. Urquiza entre un camión -Mercedes Benz- que transportaba rollos de madera, conducido por un hombre de 45 años, y una motocicleta Gilera, conducida por un hombre de 38 años, acompañado de una mujer de 30 años.
Como consecuencia del siniestro,
la mujer de 30 años resultó lesionada, siendo trasladada inicialmente al
hospital local y posteriormente, derivada al Hospital Escuela de la ciudad de
Corrientes, dónde tras ser examinada se determinó que presentaba lesiones de
carácter grave.
Al respecto, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, en tanto en la Comisaría distrito Primera de Santa Rosa se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.