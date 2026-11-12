jueves, 12 de noviembre de 2026

Santa Rosa: La Policía recuperó una hidrolavadora robada e identificó al presunto autor del hecho

En la jornada de ayer 11-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Santa Rosa, tras amplias tareas investigativas desplegadas, lograron recuperar una hidrolavadora denunciada como sustraída recientemente, además, identificaron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo concretaron pasadas las 19:00 horas, donde tras tomar conocimiento de la sustracción de una hidrolavadora del interior de una vivienda, desplegaron intensas labores investigativas, logrando recuperar el elemento sustraído, además, identificaron al presunto autor del hecho, quien está siendo intensamente buscado por las autoridades.

Al respecto, lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.