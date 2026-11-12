Santo Tomé: Por la muerte de un hombre detuvieron a cinco personas y secuestraron una pistola y cartuchos

Cabe recordar, que el hecho se
registró en la noche del pasado 09-11-26 en la citada localidad, alrededor de
las 23:30 horas, en inmediaciones de las calles Toranzos y Roque Sáenz Peña,
donde hallaron en la vía pública a un hombre -mayor de edad- sin vida, con
lesiones compatibles a las producidas por un arma de fuego.
Por lo que, siguiendo con las
labores investigativas realizadas, en la tarde del martes 10-11-26, alrededor
de las 15:30 horas, concretaron el diligenciamiento del oficio judicial, en una
vivienda ubicada por calles Toranzos y Roque Sáenz Peña de esa ciudad, con la
colaboración de efectivos de las Comisarías Segunda, Tercera, y personal del
Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de la Unidad Regional V°.
Durante el procedimiento, se
secuestró un arma de fuego calibre .22 Short, con su respectivo cargador, siete
cartuchos del mismo calibre, un cartucho calibre .22 Largo, dos vainas servidas
y una funda. Asimismo, se procedió a la aprehensión de cinco personas mayores
de edad,
Al respecto, tanto los elementos secuestrados como las personas aprehendidas fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las actuaciones de rigor.