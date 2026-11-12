jueves, 12 de noviembre de 2026

Santo Tomé: Por la muerte de un hombre detuvieron a cinco personas y secuestraron una pistola y cartuchos

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Santo Tomé en colaboración a la Unidad Fiscal y en el marco de una investigación que se lleva adelante por el fallecimiento de un hombre, diligenciaron una orden de allanamiento que permitió la aprehensión de cinco personas y el secuestro de un arma de fuego, entre otros elementos que podrían guardar relación con el hecho.

Cabe recordar, que el hecho se registró en la noche del pasado 09-11-26 en la citada localidad, alrededor de las 23:30 horas, en inmediaciones de las calles Toranzos y Roque Sáenz Peña, donde hallaron en la vía pública a un hombre -mayor de edad- sin vida, con lesiones compatibles a las producidas por un arma de fuego.

Por lo que, siguiendo con las labores investigativas realizadas, en la tarde del martes 10-11-26, alrededor de las 15:30 horas, concretaron el diligenciamiento del oficio judicial, en una vivienda ubicada por calles Toranzos y Roque Sáenz Peña de esa ciudad, con la colaboración de efectivos de las Comisarías Segunda, Tercera, y personal del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de la Unidad Regional V°.

Durante el procedimiento, se secuestró un arma de fuego calibre .22 Short, con su respectivo cargador, siete cartuchos del mismo calibre, un cartucho calibre .22 Largo, dos vainas servidas y una funda. Asimismo, se procedió a la aprehensión de cinco personas mayores de edad,

Al respecto, tanto los elementos secuestrados como las personas aprehendidas fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las actuaciones de rigor.