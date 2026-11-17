El despliegue contó con la participación de distintos grupos especiales y comprendió recorridas por diferentes sectores, controles vehiculares e identificación de personas, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir hechos delictivos.
Durante los procedimientos, los uniformados incautaron preventivamente los rodados debido a que sus ocupantes no contaban con la documentación necesaria para acreditar la propiedad.
Por otra parte, dos personas fueron demoradas durante las recorridas. Según el informe policial, ambas merodeaban por la zona sin poder justificar su presencia ni presentar documentación que permitiera establecer su identidad.
Tanto los demorados como los vehículos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Decimoséptima, quedando a disposición de la justicia.