Secuestraron un carro abandonado en la vía pública

En la mañana del lunes 09-11-26, efectivos policiales de la Comisaria 17º Urbana junto a la Unidad Especial Antiarrebatos, realizando sus labores específicas, lograron secuestrar un carro de tracción de sangre abandonado en la vía pública.
El procedimiento se concretó en
inmediaciones del Barrio Dr. Montaña, donde funcionarios hallaron un carro
abandonado en la vía pública, presuntamente vinculado a un hecho que se
investiga.
Por tal motivo, el vehículo fue trasladado a la Comisaria 17º urbana, donde se continúan con las diligencias correspondiente.