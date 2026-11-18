Las tareas investigativas
estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Decimoctava Urbana, con la
colaboración de distintas áreas de la institución y en coordinación con la
Unidad Fiscal interviniente. Los trabajos incluyeron relevamientos, análisis de
registros fílmicos de cámaras de seguridad y otras diligencias que permitieron
avanzar en el esclarecimiento del hecho.
Como resultado de estas
actuaciones, se logró identificar un automóvil Volkswagen Bora, el cual fue
posteriormente localizado y secuestrado, quedando a disposición de las
autoridades judiciales para las correspondientes pericias.
Asimismo, se estableció que el
presunto conductor sería un oficial subayudante de la Policía de Corrientes,
quien desde el primer momento fue puesto a disposición de la Justicia,
permaneciendo inicialmente en calidad de demorado mientras se desarrollaban las
diligencias correspondientes.
En el ámbito institucional, y
ante la presunta vinculación de un integrante de la fuerza con el hecho, la
Jefatura de Policía dispuso su inmediata separación preventiva de la
institución y la apertura de un sumario administrativo, con intervención de la Dirección
de Asuntos Internos, a fin de determinar las eventuales responsabilidades,
independientemente de las actuaciones judiciales.
Cabe destacar que, como resultado
de la investigación desarrollada por la propia Policía y de los distintos
elementos probatorios reunidos y puestos a consideración de la Fiscalía
interviniente, en las últimas horas la autoridad judicial dispuso la detención
del funcionario policial involucrado, quien continúa a disposición de la
Justicia.
En este sentido, y siguiendo los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad, la Jefatura de
Policía reafirma que no admite ni tolera conductas que se aparten de la ley, de
los deberes y de las responsabilidades que exige la función policial.
La institución sostiene una política de firmeza y transparencia, no existen privilegios ni excepciones para ningún integrante de la fuerza que transgreda las normas, independientemente de su jerarquía o función.