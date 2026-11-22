En horas de la madrugada del viernes 20-11-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Tercera Urbana de forma conjunta con personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 2 -G.R.I.M. II- y del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, llevaron adelante operativos de prevención en distintos sectores de la mencionada jurisdicción.
Como resultado del despliegue policial, se
procedió a la demora de siete personas, cinco mayores y dos menores de edad,
como así también al secuestro de cuatro motocicletas por distintas
irregularidades.
Las personas demoradas y los rodados
secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan
con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.