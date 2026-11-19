El procedimiento lo efectuaron
siguiendo la linea investigativa, el cual se concretó en un domicilio ubicado
por calle Mar del Plata, entre pasaje Galarza y Amado Bompland, del barrio
Itatí, en cumplimiento de una orden judicial expedida por la jueza de Garantías
en turno, en el marco de una causa por supuesto hurto simple.
Como resultado del registro, los
efectivos lograron secuestrar un botín de fútbol -marca Nike-, que había sido
denunciado como sustraído, y concretaron la detención de un hombre -mayor de
edad- que estaría presuntamente vinculado con el hecho investigado.
Asimismo, durante el
procedimiento, se procedió a la demora de otros cuatro hombres, quienes fueron
trasladados a la dependencia policial a fin de continuar con los trámites
correspondientes.
El detenido, junto a los demorados y el elemento secuestrado quedaron a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, mientras en la citada dependencia policial se prosigue con los demás tramites de rigor que corresponden.