En la mañana de hoy 18-11-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en el marco de una investigación judicial, en colaboración de la unidad fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento, logrando secuestrar dosis de cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo, además, aprehendieron a un hombre.
El procedimiento se concretó en
un domicilio ubicado en el Barrio San Antonio de esta Ciudad, donde bajo las
formalidades legales procedieron al secuestro preventivo de 10 envoltorios
conteniendo una sustancia en polvo de color blanco, los cuales, tras realizar
el test orientativo correspondiente, arrojó positivo para cocaína, además,
dinero en efectivos y un teléfono celular.
En este contexto, un hombre
-mayor de edad- fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia, en
tanto, lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con las diligencias correspondientes.