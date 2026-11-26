Ayer 25-11-26, efectivos policiales de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura, dependiente de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 3, diligenciaron dos órdenes de allanamiento en distintos domicilios de esta ciudad, en el marco de una investigación vinculada con la presunta existencia de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.
Los procedimientos se llevaron a
cabo en domicilios ubicados sobre calle Las Amapolas, del barrio Jardín, y
calle Las Teresitas, contando con la colaboración de efectivos de la Policía de
Alto Riesgo (PAR) y del Grupo de Tareas Operacionales (GTO).
Como resultado de las medidas
judiciales, los policías lograron el secuestro de un total de once teléfonos
celulares, dos pendrives y dos chips de telefonía celular, elementos de interés
para la causa que se investiga.
Los dispositivos electrónicos
secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
interviniente, en tanto, se continúan con las diligencias investigativas
correspondientes.