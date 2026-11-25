Cabe recordar que la investigación se inició el
pasado 19-11-26, cuando, mediante un importante despliegue policial y un
trabajo coordinado entre distintas dependencias y unidades especiales, se llevó
adelante una intensa persecución por diferentes rutas de la provincia, que
permitió localizar dos camionetas, -una Toyota Hilux y una Toyota SW4-, ambas
cargadas con una importante cantidad de cajas de cigarrillos de presunto
contrabando. Asimismo, conforme a las averiguaciones realizadas, ambos
vehículos registraban pedidos de robo, uno en Brasil y el otro en la provincia
de Buenos Aires.
En el marco de aquel operativo, también se
procedió a la demora de varias personas y al secuestro preventivo de otra
camioneta Toyota Hilux, un automóvil Toyota Corolla y una motocicleta,
continuándose posteriormente con distintas tareas investigativas tendientes a
identificar a otras personas que estarían vinculadas con el hecho.
En continuidad con dichas investigaciones,
durante la jornada de hoy 24-11-26, los efectivos policiales diligenciaron una
orden de allanamiento en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini,
procedimiento que arrojó resultado positivo, lográndose la detención de un
hombre -mayor de edad- y el secuestro de un dispositivo GPS, tres teléfonos
celulares, un equipo de comunicación satelital Starlink y un pantalón tipo
bombacha de campo con restos de barro, elementos que resultan de interés para
la causa.
El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en tanto los efectivos policiales continúan con las tareas investigativas y diligencias correspondientes.