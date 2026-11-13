Tras persecución la Policía recuperó un automóvil robado, hay un demorado

El procedimiento se registró
alrededor de las 02:00 hs, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas
preventivas por avenida Armenia observaron la circulación de un vehículo cuyas
características coincidían con las de un automóvil denunciado como sustraído.
Ante esta situación, los
uniformados iniciaron un seguimiento que derivó en una persecución, la cual
culminó en inmediaciones de las calles Martín Fierro y Rafael Obligado, donde
lograron interceptar el rodado.
Posteriormente, constataron que
se trataba de un automóvil -marca Volkswagen Vento-, sin chapa patente
colocada, que registraba una denuncia por supuesto hurto.
En la oportunidad, los efectivos
procedieron a la aprehensión de su conductor, un joven de 21 años, quien fue
trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias
correspondientes.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, luego de ello y tras las diligencias de rigor, el automóvil recuperado fue restituido a su legítimo titular, mientras que el joven aprehendido quedó a disposición de la Justicia.