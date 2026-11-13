viernes, 13 de noviembre de 2026

Tras persecución la Policía recuperó un automóvil robado, hay un demorado

En horas de la madrugada de hoy 13-11-26, efectivos policiales de la Comisaría decimo primera urbana, en el marco de las tareas de prevención y en un importante despliegue, lograron recuperar un automóvil que había sido denunciado como sustraído, tras una persecución por distintas calles de la ciudad Capital, además en la oportunidad, se procedió a la aprehensión de un joven de 21 años.

El procedimiento se registró alrededor de las 02:00 hs, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas por avenida Armenia observaron la circulación de un vehículo cuyas características coincidían con las de un automóvil denunciado como sustraído.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento que derivó en una persecución, la cual culminó en inmediaciones de las calles Martín Fierro y Rafael Obligado, donde lograron interceptar el rodado.

Posteriormente, constataron que se trataba de un automóvil -marca Volkswagen Vento-, sin chapa patente colocada, que registraba una denuncia por supuesto hurto.

En la oportunidad, los efectivos procedieron a la aprehensión de su conductor, un joven de 21 años, quien fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, luego de ello y tras las diligencias de rigor, el automóvil recuperado fue restituido a su legítimo titular, mientras que el joven aprehendido quedó a disposición de la Justicia.