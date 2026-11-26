Ayer 25-11-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina, tras tomar conocimiento, sobre la desaparición de un hombre que presuntamente habría ingresado a las aguas de una laguna ubicada en la Cuarta Sección Malvinas, desplegaron un importante dispositivo de búsqueda.
Ante dicha situación, los
efectivos policiales intensificaron las tareas de rastrillaje por tierra y
agua, contando con la valiosa colaboración de personal de Bomberos Voluntarios
y vecinos de la zona, logrando finalmente localizar al hombre, quien aparentemente
se encontraba desorientado.
Al respecto, se puso en
conocimiento de lo acontecido a la autoridad judicial interviniente, en tanto
en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor
correspondientes.