El procedimiento se llevó a cabo,
alrededor de las 19:30 horas, luego de que los uniformados fueran alertados a
través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la sustracción de una
bicicleta -marca Topmega-, en inmediaciones de las calles España e Hipólito
Yrigoyen.
Ante dicha situación, los
policías desplegaron un rápido operativo cerrojo, logrando localizar en
inmediaciones de las calles Hipólito Yrigoyen y Perú a un hombre que reunía las
características aportadas y que llevaba consigo el rodado denunciado como sustraído,
procediéndose a su aprehensión y al secuestro preventivo de la bicicleta.
Asimismo, tras consultar sus
datos personales, se constató que el sujeto registraba antecedentes por delitos
contra la propiedad, como así también un pedido judicial activo.
Al respecto, el aprehendido y la bicicleta recuperada fueron trasladados a la Comisaría Quinta Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.