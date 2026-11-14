sábado, 14 de noviembre de 2026

Un aprehendido y varios demorados por el robo de cables eléctricos

Efectivos policiales de las comisarías 8va. y 18va. Urbanas, en el marco de tareas de prevención en relación a la presunta sustracción de cables del tendido eléctrico y de líneas telefónicas, tras realizar sus labores específicas, concretaron varios procedimientos donde demoraron a varios sujetos y aprendieron a una persona, además secuestraron infraestructura eléctrica.

Uno de los procedimientos fue realizado por los efectivos de la Comisaría Décimo Octava Urbana, donde luego de ser alertado por el SIS 911, acerca de una persona que se encontraba por calle Yugoslavia y Cerdeña, aparentemente con elementos de dudosa procedencia, tras acudir de manera inmediata al lugar, el personal procedió a la identificación de un joven de 26 años de edad, quien entre sus pertenencias llevaba rollos de cables, los cuales no supo acreditar fehacientemente su procedencia, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, resultó que los cables habrían sido recientemente sustraídos de un inmueble ubicado en el barrio Laguna Seca, por lo que el joven fue aprehendido.

Asimismo, personal de la Comisaría Octava Urbana, llevó a cabo diferentes procedimientos demorando a varios ciudadanos quienes estarían presuntamente vinculados a la sustracción de cables eléctricos y en algunos casos procedió al secuestro del material eléctrico antes mencionado.

El aprehendido, los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en las citadas dependencias.  

Cabe resaltar que se continúan intensificando las tareas de trabajo en conjunto, manteniendo el esfuerzo permanente, a fin de obtener resultados positivos.