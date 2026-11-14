Un aprehendido y varios demorados por el robo de cables eléctricos

Uno de los procedimientos fue
realizado por los efectivos de la Comisaría Décimo Octava Urbana, donde luego
de ser alertado por el SIS 911, acerca de una persona que se encontraba por
calle Yugoslavia y Cerdeña, aparentemente con elementos de dudosa procedencia,
tras acudir de manera inmediata al lugar, el personal procedió a la
identificación de un joven de 26 años de edad, quien entre sus pertenencias
llevaba rollos de cables, los cuales no supo acreditar fehacientemente su
procedencia, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, resultó que los
cables habrían sido recientemente sustraídos de un inmueble ubicado en el
barrio Laguna Seca, por lo que el joven fue aprehendido.
Asimismo, personal de la
Comisaría Octava Urbana, llevó a cabo diferentes procedimientos demorando a
varios ciudadanos quienes estarían presuntamente vinculados a la sustracción de
cables eléctricos y en algunos casos procedió al secuestro del material eléctrico
antes mencionado.
El aprehendido, los demorados y
lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades
correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en las citadas
dependencias.
Cabe resaltar que se continúan
intensificando las tareas de trabajo en conjunto, manteniendo el esfuerzo
permanente, a fin de obtener resultados positivos.