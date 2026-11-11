miércoles, 11 de noviembre de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

Durante la noche del domingo 08-11-26 y jornada del lunes 09-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. Nº 1 y 5-, realizando sus labores específicas, llevaron a cabo diferentes procedimientos, donde demoraron a varias personas.

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 20:00 horas por los efectivos del GRIM I, quienes se encontraban por Avenida Costanera y calle Padre Borgatti, donde observaron a una persona realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave 110.-, por lo que, al detener su marcha, el conductor, un hombre de 29 años de edad, no supo justificar su accionar y tampoco contaba con las documentaciones que acrediten la propiedad del mismo, por lo que fue demorado.

También, siendo las 23:10 horas aproximadamente, efectivos del GRIM II, fueron alertados por el SIS 911 acerca una persona molestando en aparente estado de ebriedad por calles Ex Vía y Pergamino, ante lo cual, se dirigieron al lugar y procedieron a la demora de un hombre de 24 años de edad.

De igual forma, alrededor de las 02:30 horas, recibieron una alerta radial del SIS 911, sobre una persona causando disturbios en la vía pública por calles Larrea entre Pirovano y Resoagli, por lo que, rápidamente llegaron al lugar donde demoraron e identificación a un hombre de 32 años de edad, quien se encontraba molestando a los transeúntes de la zona.

Además, pasadas las 03:30 horas, por calles Borges Sa y Julio Verne, solicitaron presencia policial debido a varias personas gritando y causando disturbios en la zona, dirigiéndose el personal del GRIM II y al llegar al lugar, demoraron a dos hombres de 23 y 35 años de edad, quienes no supieron justificar su accionar.

Por último, en la tarde de hoy, siendo las 18:00 horas aproximadamente, en circunstancias que los uniformados se hallaban por calles Tacuarí y Boston, donde divisaron a dos menores que se encontraban arrojando piedras con una gomera a las personas y vehículos que circulaban por la vía pública y quienes al ver el móvil policial emprenden su huida, siendo alcanzados más adelante, secuestrado una gomera en poder de los mismos.

Los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.