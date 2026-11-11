Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento fue
realizado alrededor de las 20:00 horas por los efectivos del GRIM I, quienes se
encontraban por Avenida Costanera y calle Padre Borgatti, donde observaron a
una persona realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta -marca
Honda Wave 110.-, por lo que, al detener su marcha, el conductor, un hombre de
29 años de edad, no supo justificar su accionar y tampoco contaba con las
documentaciones que acrediten la propiedad del mismo, por lo que fue demorado.
También, siendo las 23:10 horas
aproximadamente, efectivos del GRIM II, fueron alertados por el SIS 911 acerca
una persona molestando en aparente estado de ebriedad por calles Ex Vía y
Pergamino, ante lo cual, se dirigieron al lugar y procedieron a la demora de un
hombre de 24 años de edad.
De igual forma, alrededor de las
02:30 horas, recibieron una alerta radial del SIS 911, sobre una persona
causando disturbios en la vía pública por calles Larrea entre Pirovano y
Resoagli, por lo que, rápidamente llegaron al lugar donde demoraron e identificación
a un hombre de 32 años de edad, quien se encontraba molestando a los
transeúntes de la zona.
Además, pasadas las 03:30 horas,
por calles Borges Sa y Julio Verne, solicitaron presencia policial debido a
varias personas gritando y causando disturbios en la zona, dirigiéndose el
personal del GRIM II y al llegar al lugar, demoraron a dos hombres de 23 y 35
años de edad, quienes no supieron justificar su accionar.
Por último, en la tarde de hoy,
siendo las 18:00 horas aproximadamente, en circunstancias que los uniformados
se hallaban por calles Tacuarí y Boston, donde divisaron a dos menores que se
encontraban arrojando piedras con una gomera a las personas y vehículos que
circulaban por la vía pública y quienes al ver el móvil policial emprenden su
huida, siendo alcanzados más adelante, secuestrado una gomera en poder de los
mismos.
Los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.