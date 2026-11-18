El primer procedimiento, fue
realizado alrededor de las 01:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por
calles Cartagena y Resoagli, donde observaron a un grupo de personas causando
disturbios en la vía pública, quiénes al notar la presencia policial, huyeron
en diferentes direcciones, logrando la demora de una mujer de 18 años de edad.
También, pasadas las 02:00 horas,
encontrándose por calles Cartagena y Pirovano, demoraron e identificaron a dos
jóvenes de 19 y 21 años de edad, quienes se encontraban observando
detenidamente los vehículos estacionados en el lugar y además, entre sus pertenencias,
hallaron y secuestraron un elemento punzante -tipo chupete-.
Posteriormente, siendo las 04:30
horas aproximadamente, por calle Berazategui a la altura 3600 aproximadamente,
divisaron a un grupo de jóvenes arrojando piedras hacia los vehículos y
domicilios del lugar, y al notar la presencia policial se dieron a la fuga,
logrando la demora de cuatro de ellos, resultando ser menores de edad, quienes
entre sus pertenencias llevaban gomeras y un arma blanca -cuchillo-.
Finalmente, cerca de las 05:30
horas, tras ser alertados por el Sistema Integral De Seguridad -SIS 911-, sobre
personas causando disturbios por calle Julio Verne, se dirigieron de manera
inmediata al lugar y luego de dialogar con los transeúntes de la zona,
manifestaron que habrían varios motociclistas con aparentes intenciones
delictivas, posteriormente, realizando recorridas en las inmediaciones,
lograron localizar y demorar a un hombre -de 25 años de edad-, a bordo de una
motocicleta -marca Honda Titan-, quién
intentó huir y fue interceptado por calles Paul Groussac y Nicaragua,
encontrándose aparentemente en estado de ebriedad.
Los demorados y lo secuestrado
fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se prosiguieron con
los tramites de rigor en cada caso.