Varios demorados en operativos de contralor

El primer procedimiento fue
realizado cerca de las 09:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados por
el S.I.S. 911, acerca de una persona causando disturbios en la vía pública por
calles Ex Vías y Nicaragua, por lo que, al llegar al lugar, identificaron a un
hombre mayor de edad, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad sin
poder justificar su accionar, siendo posteriormente demorado.
De igual forma, siendo las 11:45
horas, realizando recorridas por calles Patagonia y Sarmiento, observaron a dos
personas a bordo de una motocicleta -marca Zanella 110 cc. quienes al notar la
presencia policial intentaron evitar ser identificados, logrando más adelante
los efectivos detener su marcha, siendo demorados e identificados como dos
hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar.
Por último, siendo las 16:00
horas, por calle Nº 328 y Aguirre, demoraron a un joven menor de edad, quien se
encontraba a bordo de una bicicleta causando disturbios en la zona, arrojando
piedras hacia los domicilios, además, intento huir del lugar, logrando ser
alcanzado.
Al respecto, los demorados junto a los rodados secuestrados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor.