miércoles, 4 de noviembre de 2026

Varios demorados en operativos de contralor

En la jornada de hoy 04-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V-, realizando sus labores de prevención, concretaron diferentes procedimientos donde demoraron a varias personas, secuestraron una motocicleta y una bicicleta.    

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 09:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados por el S.I.S. 911, acerca de una persona causando disturbios en la vía pública por calles Ex Vías y Nicaragua, por lo que, al llegar al lugar, identificaron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad sin poder justificar su accionar, siendo posteriormente demorado.

De igual forma, siendo las 11:45 horas, realizando recorridas por calles Patagonia y Sarmiento, observaron a dos personas a bordo de una motocicleta -marca Zanella 110 cc. quienes al notar la presencia policial intentaron evitar ser identificados, logrando más adelante los efectivos detener su marcha, siendo demorados e identificados como dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar.     

Por último, siendo las 16:00 horas, por calle Nº 328 y Aguirre, demoraron a un joven menor de edad, quien se encontraba a bordo de una bicicleta causando disturbios en la zona, arrojando piedras hacia los domicilios, además, intento huir del lugar, logrando ser alcanzado.

Al respecto, los demorados junto a los rodados secuestrados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor.