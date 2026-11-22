En la mañana de ayer 21-11-26, efectivos
policiales de la Comisara 13ra Urbana, llevaron adelante un operativo de
prevención, control e identificación de personas y vehículos en distintos
puntos del ámbito de su jurisdicción, con el objetivo de reforzar la presencia
policial y contribuir a la seguridad de los vecinos.
El despliegue se inició alrededor de las 12:00 hasta pasadas las 14:00 horas, oportunidad, en que identificaron a varias personas, como así también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados.