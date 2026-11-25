Continuando con la línea investigativa en relación a un hecho delictivo, referente a la sustracción de diversos elementos, ocurrido en el interior de un Parroquia ubicada en el Barrio Cesáreo Navajas de Gobernador Virasoro, los efectivos policiales concretaron una nueva detención vinculada a la causa.
El procedimiento se llevó a cabo ayer 24-11-26, alrededor de las 20:00 horas, en cumplimiento de un Oficio
Judicial, mediante el cual se procedió a la detención de un segundo hombre
-mayor de edad-, sindicados como presunto autor del hecho.
En tanto, se continúan llevando
adelante las diligencias de rigor, bajo las directivas de la autoridad judicial
interviniente, a fin de avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.