domingo, 8 de noviembre de 2026

Virasoro: Un muerto tras choque frontal en Ruta Nacional 14

En horas de la noche de ayer 07-11-26, alrededor de las 21:30 horas, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Gobernador Virasoro, tomaron conocimiento que sobre Ruta Nacional Nº14, a la altura del kilómetro 751 aproximadamente se habría registrado un siniestro vial entre un colectivo de larga distancia y un automóvil, en el cual el conductor del rodado menor perdió la vida.

Según la información inicial obtenida, el hecho tuvo como protagonistas a un colectivo de largar distancia con destino a Paso de los Libres, conducido por un hombre mayor de edad y un automóvil -marca Chevrolet modelo Agile-, guiado por un hombre mayor de edad de apellido -Centeno-.

A consecuencia del hecho, ambos conductores fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde posteriormente, alrededor de las 23:00 horas, se produjo el lamentablemente deceso del hombre de apellido Centeno, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada Comisaría se continua con las actuaciones de rigor que corresponden.