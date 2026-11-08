Virasoro: Un muerto tras choque frontal en Ruta Nacional 14

Según la información inicial
obtenida, el hecho tuvo como protagonistas a un colectivo de largar distancia
con destino a Paso de los Libres, conducido por un hombre mayor de edad y un
automóvil -marca Chevrolet modelo Agile-, guiado por un hombre mayor de edad de
apellido -Centeno-.
A consecuencia del hecho, ambos
conductores fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde
posteriormente, alrededor de las 23:00 horas, se produjo el lamentablemente
deceso del hombre de apellido Centeno, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Al respecto, en el lugar se
realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en
turno, en tanto, en la citada Comisaría se continua con las actuaciones de
rigor que corresponden.