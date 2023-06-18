domingo, 18 de junio de 2023

El Jefe de la Policía de Corrientes saluda a todos los Padres en su día

CON MOTIVO DE CONMEMORARSE HOY DOMINGO 18 DE JUNIO EL “DÍA DEL PADRE”; EL JEFE DE POLICÍA COMISARIO GENERAL DR. ALBERTO ARNALDO MOLINA, HACE LLEGAR EN NOMBRE PROPIO Y DEL ESTADO MAYOR POLICIAL, UN AFECTUOSO SALUDO A TODOS LOS PADRES, Y EN ESPECIAL AL PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO Y FAMILIARES, QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA QUERIDA INSTITUCIÓN, DESEÁNDOLES UN MUY FELIZ DÍA.

EN ESTA FECHA TAN SIGNIFICATIVA PARA TODOS, RENDIMOS UN MERECIDO HOMENAJE A NUESTROS PADRES POLICÍAS, QUIENES CON DEDICACIÓN, SACRIFICIO Y ESFUERZO POR SU LABOR DE CUIDAR Y DEFENDER A NUESTRA COMUNIDAD, ENALTECEN A NUESTRA INSTITUCIÓN; LLEVANDO LA PROFESIÓN CON VALENTÍA, DISCIPLINA Y ENTREGA; APORTANDO A SUS SERES QUERIDOS LA ENSEÑANZA DE VALOR Y HONOR, SIRVIENDO COMO EJEMPLO A LOS SUYOS.                                     

QUE ESTE DÍA SIRVA PARA AFIANZAR AÚN MÁS LOS LAZOS FAMILIARES, EXPRESAR AFECTOS, VALORAR SU ENTREGA, Y AMOR INCONDICIONAL, Y QUE NUESTRA COMISARIO GENERAL VIRGEN DE ITATÍ, DERRAME SU AMOR Y BENDICIÓN.