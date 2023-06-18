El Jefe de la Policía de Corrientes saluda a todos los Padres en su día

CON MOTIVO DE CONMEMORARSE HOY DOMINGO 18 DE JUNIO EL “DÍA DEL PADRE”; EL JEFE DE POLICÍA COMISARIO GENERAL DR. ALBERTO ARNALDO MOLINA, HACE LLEGAR EN NOMBRE PROPIO Y DEL ESTADO MAYOR POLICIAL, UN AFECTUOSO SALUDO A TODOS LOS PADRES, Y EN ESPECIAL AL PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO Y FAMILIARES, QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA QUERIDA INSTITUCIÓN, DESEÁNDOLES UN MUY FELIZ DÍA.
EN
ESTA FECHA TAN SIGNIFICATIVA PARA TODOS, RENDIMOS UN MERECIDO HOMENAJE A
NUESTROS PADRES POLICÍAS, QUIENES CON DEDICACIÓN, SACRIFICIO Y ESFUERZO POR SU
LABOR DE CUIDAR Y DEFENDER A NUESTRA COMUNIDAD, ENALTECEN A NUESTRA
INSTITUCIÓN; LLEVANDO LA PROFESIÓN CON VALENTÍA, DISCIPLINA Y ENTREGA;
APORTANDO A SUS SERES QUERIDOS LA ENSEÑANZA DE VALOR Y HONOR, SIRVIENDO COMO
EJEMPLO A LOS SUYOS.
QUE
ESTE DÍA SIRVA PARA AFIANZAR AÚN MÁS LOS LAZOS FAMILIARES, EXPRESAR AFECTOS,
VALORAR SU ENTREGA, Y AMOR INCONDICIONAL, Y QUE NUESTRA COMISARIO GENERAL
VIRGEN DE ITATÍ, DERRAME SU AMOR Y BENDICIÓN.