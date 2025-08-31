En tareas de prevención la Policía demoró a un joven por merodeo

En horas de la tarde de ayer 30-08-25, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por inmediaciones de calles Ushuaia y 2 de Abril observaron a un joven merodeando y visualizando los domicilios, ocasionando intranquilidad a vecinos de la zona.
Por tal motivo, a modo de
prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de edad, quien aparentemente se encontraba bajo los
efectos de alguna sustancia.
Al respecto, el demorado fue
trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar
con las diligencias del caso.