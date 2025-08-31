domingo, 31 de agosto de 2025

Hay un detenido por el robo a la Municipalidad de San Isidro

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Goya en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación en turno, dieron inicio a arduos trabajos investigativos en relación a un hecho delictivo –supuesto robo- registrado en la víspera en la Municipalidad de la localidad de San Isidro, Departamento de Goya.

En relación con el avance de las diversas pesquisas permitió individualizar a un persona relacionada directamente con este delito por lo que en la jornada de ayer 30-08-25, los mencionados efectivos diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la localidad de San Isidro, oportunidad en que lograron la detención de un hombre mayor de edad quien –según las tareas investigativas realizadas- sería el presunto autor del hecho delictivo; asimismo, secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular que guardarían relación con el hecho.

No obstante, a ello continúan los avances de la investigación para poder localizar otros elementos vinculados a la causa. Al respecto, la persona detenida y elemento secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.