Hay un detenido por el robo a la Municipalidad de San Isidro

En relación con el avance de las
diversas pesquisas permitió individualizar a un persona relacionada
directamente con este delito por lo que en la jornada de ayer 30-08-25, los
mencionados efectivos diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado
en la localidad de San Isidro, oportunidad en que lograron la detención de un
hombre mayor de edad quien –según las tareas investigativas realizadas- sería
el presunto autor del hecho delictivo; asimismo, secuestraron prendas de vestir
y un teléfono celular que guardarían relación con el hecho.
No obstante, a ello continúan los
avances de la investigación para poder localizar otros elementos vinculados a
la causa. Al respecto, la persona detenida y elemento secuestrados fueron
puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a
fin de continuar con las diligencias del caso.