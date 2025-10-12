Tras allanamiento la Policía recuperó un celular robado

En horas de la mañana de hoy 12-10-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta urbana en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación en el marco investigativo de una causa judicial diligenciaron una orden de allanamiento en el barrio Itatí de esta ciudad.
En la
oportunidad, los efectivos procedieron a la demora de un hombre mayor de edad y
al secuestró de un teléfono celular –marca Samsung- relacionados presuntamente
al hecho que se investiga.
Al respecto,
el demorado y elemento secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia
trasladado hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias
del caso.