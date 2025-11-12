En tareas de prevención secuestran una motocicleta de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 11-11-25, efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Vigésimo Cuarta Urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos por inmediaciones de la Plaza Majul, divisan a varios sujetos promoviendo disturbios en la vía pública y al notar la presencia policial se dan a la fuga, dejando abandonada en la vía pública una bicicleta.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al secuestro
preventivo bajo las formalidades legales correspondientes de una bicicleta
marca Top Mega, rodado 29- , la cual sería aparentemente de dudosa procedencia.
Al respecto, el rodado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan las diligencias del caso.