miércoles, 24 de diciembre de 2025

Juan Pablo Valdés llamó a renovar la esperanza y a seguir construyendo "una Corrientes más fuerte"

MENSAJE NAVIDEÑO DEL GOBERNADOR 

En el marco de las celebraciones de Navidad, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, este miércoles 24 hizo llegar su saludo a todas las familias correntinas, destacando el valor de estas fechas como un tiempo de reflexión, unidad y proyección hacia el futuro."El espíritu navideño nos invita a renovar la esperanza y a mirar el futuro con confianza", expresó el mandatario, al tiempo que convocó a continuar avanzando de manera conjunta por "una Corrientes más fuerte, con oportunidades para todos". 

Finalmente, Valdés deseó una Feliz Navidad a cada hogar de la provincia, reafirmando su compromiso de trabajo y gestión en beneficio de la comunidad.