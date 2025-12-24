Juan Pablo Valdés llamó a renovar la esperanza y a seguir construyendo "una Corrientes más fuerte"

En el marco de las celebraciones de Navidad, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, este miércoles 24 hizo llegar su saludo a todas las familias correntinas, destacando el valor de estas fechas como un tiempo de reflexión, unidad y proyección hacia el futuro."El espíritu navideño nos invita a renovar la esperanza y a mirar el futuro con confianza", expresó el mandatario, al tiempo que convocó a continuar avanzando de manera conjunta por "una Corrientes más fuerte, con oportunidades para todos".
Finalmente, Valdés deseó una Feliz Navidad a cada hogar de la provincia, reafirmando su compromiso de trabajo y gestión en beneficio de la comunidad.