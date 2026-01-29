Demoran a dos personas tras una riña en plena calle

Ayer 28-01-26, en horas de la siesta, personal policial dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, tras hallarse realizando recorridas de prevención en inmediaciones de calles Rioja y Junin observaron una riña entre dos personas (una mujer y un hombre) quienes tenían en su poder armas blancas.
Por tal motivo, de forma inmediata se
dirigieron a fin de proceder ala demora de los mismos, y en la oportunidad la
femenina aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna
sustancia e intentaba agredir al personal policial; siendo demorada junto a la
otra persona -tratándose de dos mayores de edad.
Al respecto, ambos fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional Primera a fin de continuar con las diligencias del caso.