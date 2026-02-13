viernes, 13 de febrero de 2026

Demoran a dos sujetos y secuestran dos motos, uno de ellos vinculado a un arrebato

En horas de la mañana de ayer 12-02-26, personal policial que se encontraba realizando tarea de prevención en la plaza Mercosur, procedieron a la demora de dos sujetos en motocicletas, y tras las averiguaciones correspondientes se pudo conocer que uno de ellos estaría vinculado a un delito con la modalidad de arrebato ocurrido en el Barrio La Rosada.

En la jornada de ayer cerca de las 08.00 hs., personal policial que se encontraba realizando prevención en inmediaciones de la Plaza Mercosur, cuando observaron a dos sujetos a bordo de motocicletas en actitudes poco claras, por lo que procedieron a su demora y posterior identificación, pudiendo notar que uno de ellos coincidiría con las características físicas y del rodado vinculado a un hecho delictivo con la modalidad de arrebato de un teléfono celular ocurrido días atrás por calle Jujuy a la altura del 700 en el Barrio La Rosada, además que ambos contarían con antecedentes policiales por otros hechos delictivos.

Es por ello que ambos demorados junto con las motocicletas (marca Honda Wave y otra Honda Tornado) fueron puestos a disposición de la justicia y posteriormente trasladados hasta la Comisaria Décimo Octava a fin de continuar con las diligencias correspondientes del caso.