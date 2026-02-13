Demoran a dos sujetos y secuestran dos motos, uno de ellos vinculado a un arrebato

En la jornada de ayer cerca de las 08.00 hs.,
personal policial que se encontraba realizando prevención en inmediaciones de
la Plaza Mercosur, cuando observaron a dos sujetos a bordo de motocicletas en
actitudes poco claras, por lo que procedieron a su demora y posterior
identificación, pudiendo notar que uno de ellos coincidiría con las
características físicas y del rodado vinculado a un hecho delictivo con la
modalidad de arrebato de un teléfono celular ocurrido días atrás por calle
Jujuy a la altura del 700 en el Barrio La Rosada, además que ambos contarían
con antecedentes policiales por otros hechos delictivos.
Es por ello que ambos demorados junto con las motocicletas (marca Honda Wave y otra Honda Tornado) fueron puestos a disposición de la justicia y posteriormente trasladados hasta la Comisaria Décimo Octava a fin de continuar con las diligencias correspondientes del caso.