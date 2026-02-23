Goya: La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Goya, realizando un operativo de control vehicular e identificación de personas, demoraron a un hombre con pedido de localización por parte de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El procedimiento se concretó en inmediaciones de la citada jurisdicción, donde los efectivos demoraron a un hombre mayor de edad, quien, tras las primeras averiguaciones realizadas, se logró determinar que el mismo registraría pedido de comparendo proveniente de la Unidad Fiscal de Buenos Aires.
El demorado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.