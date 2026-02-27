viernes, 27 de febrero de 2026

La Policía pone en marcha un operativo policial por el Aniversario de la localidad de 9 de Julio

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional II° Goya; la Comisaria de Distrito 9 de Julio, la Dirección General de Seguridad Vial, de la Dirección de grupos especiales; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, en el marco de las celebraciones por el Aniversario “150 años” de 9 de Julio - Corrientes, en dicha localidad, bajo el lema "UNIDOS CON ESPERANZA 150 AÑOS", que se llevará a cabo el dia 28 de Febrero del año en curso, previéndose una masiva concurrencia de personas, que llegarán por distintos medios (vehículos, motocicletas, de a pie, etc.).

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, y autoridades municipales, entre otras.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha localidad, se advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del caso.

Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.