Policías de Corrientes se capacitan en la aplicación de la Ley de narcomenudeo y otras normas de relevancia

En la jornada de hoy martes se realizó la ceremonia de apertura del Curso de Capacitación en diversas leyes destinadas al personal policial de la Policía de Corrientes del área capital.
Estuvieron presentes el jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Director General de Seguridad y Prevención del Delito, comisario general Lic. José Mario Galarza, el Director de Drogas Peligrosas Comisario Mayor Juan José Maidana, entre otros funcionarios.
Estas jornadas se desarrollaran durante tres jornadas, entre los horarios de 08 a 12.00 hs., en las instalaciones del circulo de oficiales, donde en estas oportunidad las charlas están dirigidas a los jefes y segundos jefes y al personal de oficiales, de las de dependencias del ámbito de la capital.
Los efectivos recibirán instrucción sobre la parte teórica y práctica sobre los alcances de la Ley, 23737, ley 6725 (ley de narco menudeo de la provincia), decreto 24442 (narco menudeo), ley 22415, nuevo código procesal penal federal, actas (formularios), secuestros, cadena de custodia, nuevo código procesal penal de la provincia de corrientes, entro otros.
Por lo que se destaca este tipo de capacitaciones que redundan en la mejor prestación de servicios y las cuales luego serán destinadas al personal del interior de nuestra provincia.