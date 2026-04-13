San Roque: Vecinos intentaron faenar animales tras el vuelco de un camión

Un escenario de tensión se viviò este lunes a la altura del kilómetro 899 de la Ruta Nacional 12 cerca de la localidad correntina de San Roque, tras el vuelco de un camión jaula ocurrido el domingo. Efectivos de la Policía Rural e Islas y Ambiental Rural (PRIAR) debieron desplegar un fuerte operativo de seguridad para evitar que un grupo de vecinos faenara los animales que murieron en el accidente, ante el inminente riesgo sanitario que esto representa.
Durante la mañana de hoy se contabilizaron alrededor de 60 personas que llegaron al predio con intenciones de retirar cortes de carne. Sin embargo, las autoridades fueron tajantes: la carne de los animales que fallecieron en el siniestro no pasò por controles bromatológicos y su consumo puede derivar en graves enfermedades.
El siniestro vial se produjo en la tarde del domingo en jurisdicción de la localidad de San Roque. Tras el vuelco, gran parte de la hacienda murió en el acto, mientras que solo un pequeño grupo de animales pudo ser rescatado con vida.
Para evitar el saqueo de la carga, el personal policial montó una guardia que se extendió durante toda la madrugada. El lugar permanece bajo custodia estricta mientras se aguarda el arribo de los peritos del seguro y el equipo logístico encargado del retiro de los restos. "Se pide a la población no acercarse ni retirar carne del lugar para evitar inconvenientes legales y, sobre todo, de salud", remarcaron desde la fuerza.