jueves, 21 de mayo de 2026

Detienen a un hombre por la estafa con millonario cargamento de aceite

En la mañana de hoy 21-05-26, efectivos policiales de la Dirección de investigación criminal -D.I.C.- en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestro y detención, procedieron a la aprehensión a un hombre y secuestraron dinero en efectivo, por la millonaria estafa vinculada a la sustracción de un importante cargamento de aceite comestible registrado días atrás.

El procedimiento, fue realizado siguiendo la línea investigativa, y que arrojó como resultado el secuestro de la suma de un millón setecientos sesenta mil pesos ($1.760.000) y tres teléfonos celulares -diferentes marcas-, elementos considerados de interés para la causa, además procedieron a la detención de un hombre -mayor de edad-.

El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.