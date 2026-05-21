Detienen a un hombre por la estafa con millonario cargamento de aceite

En la mañana de hoy 21-05-26, efectivos policiales de la Dirección de investigación criminal -D.I.C.- en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestro y detención, procedieron a la aprehensión a un hombre y secuestraron dinero en efectivo, por la millonaria estafa vinculada a la sustracción de un importante cargamento de aceite comestible registrado días atrás.
El procedimiento, fue realizado siguiendo la línea
investigativa, y que arrojó como resultado el secuestro de la suma de un millón
setecientos sesenta mil pesos ($1.760.000) y tres teléfonos celulares -diferentes
marcas-, elementos considerados de interés para la causa, además procedieron a la
detención de un hombre -mayor de edad-.
El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos
a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que
corresponden.