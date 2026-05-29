La Policía secuestró un farol presuntamente sustraído

El hecho ocurrió, alrededor de las 04:30 horas, cuando personal policial
que realizaba recorridas preventivas, recibió una alerta del Sistema Integral
de Seguridad 911 para dirigirse a calle Belgrano entre Misiones y Entre Ríos,
más precisamente en inmediaciones de una radio de esta ciudad, donde habría un
sujeto que se encontraba merodeando.
Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con personal de
seguridad del sitio, manifestando que momentos antes había escuchado ruidos
extraños y posteriormente observó a un hombre de identidad desconocida, huyendo
rápidamente del lugar.
Ante esta situación, los efectivos realizaron recorridas por la zona y,
al llegar a calle Entre Ríos entre Belgrano y Moreno, hallaron un farol tipo
colonial, de material metálico con foco LED colocado, el cual aparentemente
habría sido arrancado del frente de una vivienda.
Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo del elemento y posterior traslado a la Comisaría Primera Urbana, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se continúan con los trámites de rigor.