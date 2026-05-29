viernes, 29 de mayo de 2026

La Policía secuestró un farol presuntamente sustraído

En horas de la madrugada de hoy 29-05-26, efectivos policiales del G.R.I.M. I secuestraron un farol de estilo colonial que se presume que habría sido arrancado del frente de un domicilio.

El hecho ocurrió, alrededor de las 04:30 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas, recibió una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 para dirigirse a calle Belgrano entre Misiones y Entre Ríos, más precisamente en inmediaciones de una radio de esta ciudad, donde habría un sujeto que se encontraba merodeando.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con personal de seguridad del sitio, manifestando que momentos antes había escuchado ruidos extraños y posteriormente observó a un hombre de identidad desconocida, huyendo rápidamente del lugar.

Ante esta situación, los efectivos realizaron recorridas por la zona y, al llegar a calle Entre Ríos entre Belgrano y Moreno, hallaron un farol tipo colonial, de material metálico con foco LED colocado, el cual aparentemente habría sido arrancado del frente de una vivienda.

Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo del elemento y posterior traslado a la Comisaría Primera Urbana, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se continúan con los trámites de rigor.