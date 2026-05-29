Prisión preventiva por caso de maltrato animal en San Luis del Palmar

En relación al hecho de maltrato y crueldad animal ocurrido en la localidad de San Luis del Palmar, se informa que en el día de la fecha, tras formularse la declaración de imputado del coautor del delito, la Justicia dispuso la prisión preventiva del mismo. Por tal motivo, continuará alojado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras avanza la causa.
Cabe destacar el trabajo serio y profesional realizado por el personal policial de la Unidad Regional Uno, a cargo del Comisario Mayor ALBERTO CANO, y de los efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, a cargo del Comisario SOSA CHRISTIAN, cuya intervención resultó clave para el esclarecimiento del hecho y el resultado obtenido.