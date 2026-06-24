En el marco de un operativo integral la Policía demoró a cinco personas y secuestró dos motocicletas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, pasada la medianoche de ayer 23-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria Sexta Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de los barrios Itati y Cichero, jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 23:30, concluyendo, pasadas las 00:30 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a cinco hombre -mayores de edad- para
averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones
de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.