miércoles, 3 de junio de 2026

General Paz: Demoran a un joven y recuperan elementos sustraídos de un taller mecánico

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito General Paz, tras un rápido accionar, lograron recuperar dos arranques de vehículos que habían sido sustraídos de un taller mecánico de dicha localidad.

Los distintos trabajos investigativos y en un eficaz accionar, permitió el recupero de arranques que corresponden a una camioneta -marca Toyota Hilux y a un vehículo -tipo Rastrojero-, los cuales habían sido denunciados como sustraídos por el propietario del taller afectado.

Como resultado de las tareas realizadas y siguiendo la línea investigativa, el personal policial procedió a la demora de un joven que estaría vinculado al hecho y cuya participación es materia de investigación.

Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las diligencias de rigor para el total esclarecimiento del caso.